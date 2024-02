Delta stockt Winterflugplan mit Sonnenzielen auf

Delta Air Lines Boeing 767-300ER (Foto: Delta Air Lines)

Sommergefühle im Winter: Delta Air Lines mit neuen Routen nach Barbados, Puerto Plata, Mazatlán sowie mehr Flügen nach Curaçao.

Gute Nachrichten für Reiselustige, die sich in der kalten Jahreszeit nach einer sonnigen Auszeit sehnen: Delta stockt im kommenden Winter die Flüge nach Lateinamerika und in die Karibik auf und nimmt Flüge von den Drehkreuzen Atlanta, New York-JFK und Minneapolis St. Paul nach Barbados, Puerto Plata und Mazatlán auf. Zudem erhöht die US-amerikanische Airline die Streckenfrequenz zum beliebten Urlaubsziel Curaçao.

Somit wird Delta im kommenden Winter insgesamt 50 Städte in Lateinamerika und der Karibik anfliegen. Die Verbindung dieser Ziele mit den Drehkreuzen in Atlanta, New York-JFK und Minneapolis St. Paul ermöglicht Passagieren Anschlussflüge aus fast 200 Städten in aller Welt. Für Reisende aus Deutschland sowie aus der Schweiz sind insbesondere die Hubs New York-JFK und Atlanta interessant.

Barbados

Delta fliegt ab dem 23. November täglich von Atlanta nach Barbados, ab dem 21. Dezember geht es jeden Samstag von New York-JFK auf die Insel in der östlichen Karibik. Weltenbummler können die historischen Stätten in Bridgetown erkunden, traditionelle Inselküche genießen, die faszinierende Kultur kennenlernen und unberührte Strände entdecken, die Barbados so außergewöhnlich machen.

Puerto Plata

Ab dem 23. November bietet Delta zudem einen neuen täglichen Flug von Atlanta nach Puerto Plata in der Dominikanischen Republik an. Vor Ort warten nicht zuletzt die historische Festung San Felipe, die lebhafte Bernsteinbucht und die goldenen Strände der Playa Dorada auf Erholungssuchende.

Mazatlán

Nächster Halt Mexiko: Ebenfalls neu im Streckennetz der Airline ist die Route von Minneapolis/St. Paul nach Mazatlán, die ab dem 21. Dezember dreimal wöchentlich geflogen wird. Die berühmte Malecón – eine endlose Uferpromenade entlang der zentralen Bucht – und die malerische Altstadt sind nur einige Sehenswürdigkeiten an der mexikanischen Pazifikküste.

Noch mehr Curaçao

Pastellfarbene Architektur, kristallklares Wasser und vielfältige Gastronomie: Als Reaktion auf die steigende Nachfrage nach Reisen auf die Karibikinsel fliegt Delta Air Lines ab dem 23. November ab Atlanta nicht nur jeden Samstag, sondern täglich nach Curaçao.

Angenehmes Flugerlebnis Richtung Sonne

Auf allen neuen und erweiterten Strecken kommen Deltas Boeing 737-800 zum Einsatz, die neben der Main Cabin auch Delta Comfort+ und First Class bieten. Passagiere dürfen sich dabei schon bald auf ein verbessertes Premium-Erlebnis freuen: Neben einer Reihe anderer Aktualisierungen und Verbesserungen werden Deltas neueste First-Class-Sitze eingesetzt.

Alle Flüge mit Delta Air Lines lassen sich über die Website unter www.delta.com sowie im Reisebüro buchen.