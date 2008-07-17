Delta mit US$1 Milliarde Verlust noch immer besser als erwartet
17.07.2008 PSEN
Delta Air Lines weist im zweiten Quartal einen Verlust von US$ 1 Milliarde aus, exklusive Special Items jedoch einen Gewinn von US$ 137 Millionen.
Delta Air Lines weist im zweiten Quartal einen Verlust von US$ 1 Milliarde ab, exklusive Special Items jedoch einen Gewinn von US$ 137 Millionen.
Die Airline hatte im Vorfeld Spezialausgaben von US$ 1,2 Milliarden getätigt und musste mit einer Zunahme des Treibstoffaufwandes um US$ 1 Milliarde fertig werden. Dennoch konnte sie einen Gewinn von US$ 137 Millionen ausweisen, Special Items ausgeschlossen. Delta Air Lines erwartet in den nächsten drei Jahren Ausgaben in der Höhe von US$ 600 Millionen im Zusammenhang mit der Fusionierung mit Northwest. Gleichzeitig sollen bis 2009 aus diesem Zusammenschluss US$ 500 Millionen zusätzliche Einnahmen generiert werden, US$2 Milliarden bis 2012. Delta konnte Ende Juni ein Betriebseinkommen von US$ 5,5 Milliarden vermelden sowie einen Aufwand von US$ 6,6 Milliarden.