Delta mit US$1 Milliarde Verlust noch immer besser als erwartet

Delta Air Lines weist im zweiten Quartal einen Verlust von US$ 1 Milliarde aus, exklusive Special Items jedoch einen Gewinn von US$ 137 Millionen.

