Delta fährt Kapazität weiter zurück

Delta Air Lines kürzt ihr Angebot an ihrem Hub Cincinnati/Northern Kentucky International Airport um weitere 25 Prozent.

Ein grosser Bericht über die Fusionierungsfortschritte der Airlines Delta und Northwest gab für den Sommer die Kürzung der Kapazität am Hub der Delta Air Lines um 25 Prozent bekannt und bemerkte, der operative Bereich würde dann in etwa dem der Northwest in Memphis entsprechen. Delta will ihren Betrieb auf einigen Flughäfen wie Detroit, Minneapolis und Memphis verkleinern, während sie für New York und Atlanta ein Wachstum vorgesehen hat. Ein Sprecher des Flughafens in Cincinnati sagte, Delta habe solche drastischen Kürzungen nie erwähnt, sondern nur gesagt, sie werde bis zum Sommer mit weiteren Entscheidungen warten. Zurzeit betreibt Delta täglich rund 260 Flüge in 91 Städte. Nach einer Reduktion um 12 Prozent im Januar hat Delta ihr Angebot in den letzten drei Jahren um rund die Hälfte heruntergefahren. Als Folge davon fielen die Passagierzahlen von mehr als 21 Millionen im Jahr 2005 auf etwas mehr als elf Millionen im letzten Jahr.