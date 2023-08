Delta überdenkt 787 Bestellung

Delta Air Lines deutete an, sie wolle die Bestellung von 18 787-8s, die von Northwest im Jahr 2005 getätigt wurde, nochmals überdenken.

Die Airline sagte, Boeing Co. habe sie darüber informiert, dass sie den vertraglich bestimmten Lieferzeitpunkt nicht werde einhalten können. Man sei diesbezüglich in Gesprächen mit der Flugzeugherstellerin, die Bestellung sei jedoch (noch) nicht storniert worden, so Delta. Delta selber hält zurzeit insgesamt Bestellung für 63 Flugzeuge, davon acht 777-200LRs. Bei den restlichen Maschinen handelt es sich um Kurzstrecken- und Regionalflugzeuge. Die Airline besitzt neben den 18 787 Kaufoptionen noch weitere für sechs 767-300ER, zwölf 767-400 und 27 777-200LRs. Die Boeing 787 sollen, wenn eingelöst, Anfang 2013 geliefert werden. Boeing Co. musste dieses Jahr bereits 32 Stornierungen einstecken.