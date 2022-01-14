LATAM wird ausgezeichnet

LATAM Boeing 787 Dreamliner (Foto: Boeing)

Die südamerikanische Airline Gruppe LATAM ist laut einer Umfrage von OAG die pünktlichste Fluggesellschaft in der Kategorie „Mega Airline“.

Die LATAM Gruppe hat im Pünktlichkeitsranking 2021 des renommierten internationalen Beratungsunternehmens OAG, das auf die Luftfahrtindustrie spezialisiert ist, weltweit den ersten Platz in der Kategorie „Mega Airlines“ belegt.

Diese Anerkennung basiert auf den kumulativen monatlichen Statistiken der OAG, die die größten Fluggesellschaften der Welt nach ihren Pünktlichkeitsindikatoren auf der Grundlage der Einhaltung des OTP-Indikators (On-time-performance) einstuft. Die Liste umfasst die zwanzig größten Fluggesellschaften der Welt (nach Anzahl der Linienflüge), die als „Mega-Airlines“ kategorisiert sind, woraus sich eine endgültige Rangliste der Top 10 ergibt.

„In einem sehr schwierigen Reiseumfeld, mit einem Anstieg der COVID-Infektionen und mitten in der Hochsaison, müssen wir uns noch mehr um unsere Fluggäste kümmern. Wir sind sehr dankbar für diese Anerkennung, die das Ergebnis der Arbeit aller Mitarbeiter der LATAM Gruppe ist. Wir werden auch weiterhin dafür sorgen, dass jeder Flug sicher durchgeführt wird und die Passagiere pünktlich ihr Ziel erreichen“, sagte Paulo Miranda, Vice President of Customers der LATAM Airlines Group.

Diese Anerkennung kommt zu den von OAG und Cirium gelieferten Daten hinzu, die die Pünktlichkeit der Gruppe im Jahr 2019 in den Kategorien „Mega Airlines“ bzw. „Red Global“ hervorgehoben haben. Im Jahr 2020 wurden von OAG keine Daten erhoben.

LATAM