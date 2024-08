DHL verlängert Vertrag mit Flughafen Leipzig Halle

DHL Flugzeuge am Flughafen Leipzig Halle (Foto: DHL)

Die Mitteldeutsche Flughafen AG (MFAG) und die DHL Group haben ihre Zusammenarbeit um weitere 29 Jahre bis 2053 verlängert.

Seit 2008 betreibt DHL am Flughafen Leipzig/Halle ihr weltweit größtes Drehkreuz und plant, am Standort weiter zu wachsen.

„Diese Vertragsunterzeichnung ist die Fortschreibung einer zwanzigjährigen Partnerschaft. DHL hat als unser bedeutendster Kunde seine Verbundenheit zum Standort für weitere Jahrzehnte bekräftigt“ betont Götz Ahmelmann, CEO der MFAG, und ergänzt: „Die geschlossenen Vereinbarungen schaffen Planungs- und Investitionssicherheit für DHL und sichern langfristige und belastbare wirtschaftliche Perspektiven für unser Unternehmen.“

Die DHL-Ansiedlung war ein Schlüsselimpuls für die Region. Sie trug maßgeblich zur dynamischen Entfaltung eines international bedeutenden Logistik-Clusters bei. Die Entwicklung des Luftfrachtdrehkreuzes festigt die Position des Flughafens Leipzig/Halle als einem der bedeutendsten Cargo-Airports in Europa. Dieser Standortfaktor ist ausschlagend für weitere Milliardeninvestitionen in der Region.

Der verlängerte Rahmenvertrag ist damit ein bedeutender Meilenstein für Sachsen und Sachsen-Anhalt sowie für die Zukunftsfähigkeit der MFAG, zu welcher der Flughafen Leipzig/Halle gehört.

„Diese Erfolgsgeschichte wäre ohne die tausenden Beschäftigten der DHL und der MFAG nicht möglich gewesen. Ihre Arbeit und hohes Engagement trägt die positive Entwicklung hier am Standort. Ihnen gilt unser besonderer Dank“, unterstreicht Götz Ahmelmann, CEO der MFAG.

An den beiden Flughafen-Standorten sind insgesamt über 17.200 Menschen in mehr als 220 Unternehmen und Behörden beschäftigt. Rund 13.000 davon am Flughafen Leipzig/Halle.

Mitteldeutsche Flughafen AG