US Airways und Air China schliessen Codeshare Vertrag ab

US Airways hat einen Vertrag zur Entstehung einer Codeshare Partnerschaft mit China Air unterzeichnet.

Der Vertrag wird beiden Airlines und ihren Kunden ein erweitertes Angebot zugänglich machen. US Airways wird ihren Code auf Air Chinas Flügen von einzelnen Städten Nordamerikas nach Bejing anbringen, während umgekehrt Air China gewisse Inlandflüge in den USA mit der US Airways teilt.