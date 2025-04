Düsseldorfer Airport erwartet eine Million Passagiere

Düsseldorf Airport (Foto: Düsseldorf Airport)

Der Düsseldorfer Airport startet mit Rückenwind in die Reisesaison und steht vor der ersten großen Reisewelle des Jahres.

Zwischen dem letzten Schultag, Freitag, 11. April, und dem Ferienende am Sonntag, 27. April, erwartet Nordrhein-Westfalens größter Flughafen rund 7.500 Starts und Landungen. Insgesamt rechnet der Airport mit einer Million Passagieren. Besonders hoch wird das Verkehrsaufkommen an den Wochenenden – allein am ersten Ferienwochenende (11.–13. April) sind über 1.300 Flugbewegungen mit rund 200.000 Reisenden geplant.

Passagierplus unterstreicht hohe Nachfrage

Mit durchschnittlich 440 Flugbewegungen und 62.500 Fluggästen pro Tag markiert die Osterreisezeit den stärksten Saisonauftakt seit der Pandemie. Im Vergleich zum Vorjahr, in dem rund 880.000 Reisende gezählt wurden, verzeichnet der Flughafen ein Wachstum von mehr als zehn Prozent. Das unterstreicht die weiterhin starke Nachfrage nach Flugreisen – sei es für einen Strandurlaub, eine Städtereise oder den Besuch bei Familie und Freunden.

„Der Osterreiseverkehr ist für uns die erste Messlatte und ein wichtiger Stimmungstest für das Reisejahr – wir freuen uns auf den Saisonstart und sind gut vorbereitet", erklärt Lars Redeligx, Vorsitzender der Geschäftsführung des Düsseldorfer Airports. „Viele Menschen starten von hier in ihren wohlverdienten Urlaub, und wir wollen, dass dieser Start so angenehm und entspannt wie möglich verläuft. Dafür arbeitet unser Team – gemeinsam mit allen Partnern – jeden Tag mit vollem Einsatz."

Vielfältiges Streckennetz mit neuen Zielen und mehr Frequenzen

Mit über 60 Airlines und rund 165 Zielen im aktuellen Sommerflugplan bietet der Düsseldorfer Airport eines der vielfältigsten Streckennetze Deutschlands.

Antalya und Mallorca führen auch in diesen Osterferien die Liste der beliebtesten Destinationen an – mit rund 270 beziehungsweise 230 Abflügen ab DUS. Gefragt sind außerdem Verbindungen nach Griechenland, Italien, Ägypten, zu den Kanaren sowie in europäische Metropolen wie London, Paris, Barcelona, Mailand oder Istanbul.

Trendziele wie Tunesien oder Albanien rücken zunehmend in den Fokus. Neue Strecken, etwa mit Eurowings nach Ljubljana und Sevilla, mit easyJet nach London-Gatwick und Mailand oder mit SunExpress nach Bursa, erweitern das Angebot zusätzlich. Viele Airlines erhöhen zur Ferienzeit ihre Frequenzen – allein Eurowings plant im April bis zu 600 wöchentliche Abflüge.

Langstrecke & globale Anbindung

Auch auf der Langstrecke stehen den Reisenden attraktive Optionen zur Verfügung:

Etihad Airways verbindet Düsseldorf dreimal pro Woche mit Abu Dhabi, Emirates bedient die Strecke nach Dubai zweimal täglich, Qatar Airways fliegt zehnmal wöchentlich nach Doha. Über die Hubs der Golf-Airlines ergeben sich komfortable Anschlüsse zu Fernzielen wie Bangkok, Delhi, Singapur, Kapstadt oder Melbourne.

Düsseldorf ist zudem hervorragend an die europäischen Drehkreuze angebunden.

Ob London, Paris, Madrid, Amsterdam, Kopenhagen, Wien, Zürich oder Istanbul – über ihre Drehkreuze bieten Netzwerkairlines komfortable One-Stop-Verbindungen ab DUS zu Zielen weltweit.

Reibungslose Abläufe dank Off-Block

Der Flughafen ist gemeinsam mit seinen Partnern gut auf das erhöhte Verkehrsaufkommen vorbereitet. Mit dem Qualitätsprogramm Off-Block, das sich im vergangenen Jahr bewährt hat, sorgt der Airport für kurze Wartezeiten, effiziente Abläufe und hohe Pünktlichkeit. Düsseldorf gilt aktuell als pünktlichster deutscher Großflughafen.

Die Prozesse an Check-in, Gepäckaufgabe und Sicherheitskontrollen wurden weiter optimiert. Eine wichtige Neuerung ist die automatische Spurzuweisung, die pünktlich zu den Osterferien an den Sicherheitskontrollen in den Terminalbereichen A und B eingeführt wurde.

Monitore auf Augenhöhe informieren die Passagiere in Echtzeit und leiten sie gezielt zur jeweils nächsten freien Kontrollspur. Das sorgt für eine gleichmäßige Auslastung, verbessert den Passagierfluss und minimiert Wartezeiten.

Auch bei der Gepäckaufgabe bietet der Flughafen mehr Komfort: Der Self Bag Drop-Service wurde deutlich ausgeweitet. Mittlerweile können Reisende von Aegean Airlines, Air France, Austrian, Condor, easyJet, Eurowings, Lufthansa, KLM, SAS, Swiss und TUIfly ihr Gepäck einfach und schnell selbst aufgeben.

Ein bewährter Service ist zudem DUSgateway – die kostenfreie Onlinebuchung eines Zeitfensters für die Sicherheitskontrolle. Gerade in der Ferienzeit wird dieser Service besonders gern genutzt.

Früh- und Spät-Check-in sowie Parken mit Preisvorteil

Für einen entspannten Urlaubsstart bieten einige Airlines die Möglichkeit zum Late Night Check-in am Vorabend des Reisetags – jeweils zwischen 18:00 und 20:00 Uhr.

An den besonders verkehrsstarken Wochenenden (12./13. und 19./20. April) öffnen Eurowings, Condor und TUIfly ihre Check-in-Schalter bereits um 3:00 Uhr morgens. An allen anderen Tagen ist das Check-in ab 3:30 Uhr möglich.

Fluggästen, die mit dem Auto anreisen, empfiehlt der Airport, ihren Parkplatz vorab online unter dus.com/parken zu reservieren. So ist der Stellplatz nicht nur gesichert – es lassen sich auch bis zu 50 Prozent gegenüber der spontanen Einfahrt sparen.

Im Terminal sowie in den Flugsteigen erwartet die Gäste eine vielfältige Shopping- und Gastronomielandschaft. Rund 40 Restaurants und ebenso viele Shops laden zum Flanieren, Verweilen und Genießen ein. Neu dabei sind unter anderem Victoria's Secret mit Accessoires, Parfums und Kleidung sowie Sun & Shine, wo Reisende die wichtigsten Essentials für ihren Urlaub finden – etwa Sonnenbrillen.