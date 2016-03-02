Bell liefert 175 Hubschrauber aus

Bell 412EP (Foto: Bell Helicopter)

Bell Helicopter konnte im Berichtsjahr 2015 insgesamt 175 Hubschrauber ausliefern, im Vorjahr waren es 178.

Die Auslieferungen teilen sich auf 52 Bell 429, 12 Bell 412, 99 Bell 407 und 12 Bell 206L4 auf. Regional gingen 28 Bell Hubschrauber in den Pazifik Raum, 69 nach Nordamerika, 31 nach Lateinamerika und 47 Hubschrauber wurden nach Europa, den Nahen Osten und Afrika ausgeliefert. In diesem Jahr will Bell mindestens 150 Hubschrauber bauen und an die Kundschaft ausliefern.

Bell 525 Relentless Flight Test Vehicle