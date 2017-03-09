Milestone platziert Auftrag bei Airbus Helicopters

Airbus Helicopters H145 (Foto: Airbus Helicopters)

An der Heli-Expo in Dallas hat die Milestone Aviation Group Limited einen 200 Millionen schweren Auftrag bei Airbus Helicopters platziert.

In den Auftrag wurden laut Airbus Helicopters Hubschrauber vom Typ H145, H135 und H175 eingehandelt. Weder Airbus Helicopters noch Milestone haben bekanntgegeben, wie viele Hubschrauber in den neuen Festauftrag eingehandelt wurden. Die ersten Lieferungen sollen bereits ab Mitte 2017 erfolgen. Milestone ist eine Tochter von GE Capital Aviation Services und weltweit die größte Leasinggesellschaft im Helikopter Geschäft. Die neu beschafften Hubschrauber sollen laut Milestone hauptsächlich an Firmen vermietet werden, die auf Rettungs- und Ambulanzflüge spezialisiert sind.