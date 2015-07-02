Airbus kann Großauftrag aus China an Land ziehen

Airbus A330-300 (Foto: Airbus)

Die staatlich kontrollierte China Aviation Supplies Holding Company (CAS) hat bei Airbus einen Großauftrag für 45 Großraum-Verkehrsflugzeuge aus der A330 Familie unterzeichnet.

Neben dieser Bestellung hat CAS auch noch eine Kaufabsichtserklärung für 30 Optionen auf den gleichen Flugzeugtyp unterzeichnet. Die Verträge wurden heute in Paris während eines Besuches des chinesischen Premierministers unterschrieben. Der Auftrag für 45 A330 hat nach den aktuellen Listenpreisen einen Wert von rund 11 Milliarden US Dollar.