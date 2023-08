China Southern mit gutem Gewinn im ersten Halbjahr

Die Airline aus China erwirtschaftete in den ersten sechs Monaten einen Gewinn von 838 Millionen Renmimbi CNY (122 Millionen USD).

China Southern Airlines erwirtschaftet von Januar bis Juni 2008 einen Umsatz von 26,78 Milliarden Renmimbi (3,904 Milliarden USD). In der gleichen Vorjahresperiode resultierte ein Umsatz von 24,56 Milliarden Renmimbi. Laut Geschäftsleitung soll der Gewinnanstieg von 368 Prozent nicht über die strukturellen Probleme der Airline Branche in China hinwegtäuschen. Die hohen Treibstoffkosten werden zu einem nicht zu unterschätzenden Nachfragerückgang führen. Die Airline prognostiziert einen Rückgang der jährlichen Auslastung auf durchschnittlich 74 Prozent, in der Planung rechnete man noch mit einer Auslastung von 75,1 Prozent. China Southern beabsichtig in diesem Geschäftsjahr 59,78 Millionen Fluggäste an Bord begrüssen zu können.