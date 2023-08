Cathay Pacific feiert 10 Jahre Oneworld–Allianz

Cathay Pacific Airways feiert das zehnjährige Jubiläum der oneworld Luftfahrtallianz und schmückt einige ihrer Maschinen mit dem auffälligen oneworld Logo.

Einige der anderen oneworld Mitglieder haben ihre Flugzeuge ebenfalls neu lackiert, um ihre Zusammengehörigkeit zu demonstrieren. Der in Xiamen frisch mit dem Symbol der Allianz bemalte Airbus A340-300 der Cathay Pacific Flotte traf am 10. März 2009 in Hong Kong ein. Auch zwei weitere Flugzeuge tragen bald den neuen Anstrich und heben in der zweiten Jahreshälfte ab: ein Airbus A330-300 und eine Boeing 777-300ER. Die neue Lackierung zeigt den Namen der Allianz in zwei Meter großen Buchstaben über die komplette Längsseite. Zusätzlich ist ein kleineres Logo auf dem Flugzeugrumpf zu sehen. Der Schriftzug von Cathay Pacific befindet sich unter dem oneworld Logo und verbleibt, wie auch die Heckflossen der restlichen Flotte, in den firmentypischen Farben. Cathay Pacific gehört seit dem 1. Februar 1999 zu den fünf Gründungsmitgliedern der oneworld Allianz.