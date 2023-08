Cathay Pacific ist Airline des Jahres 2009

In der weltweit größten Passagier-Umfrage wurde Cathay Pacific Airways am 1. April 2009 mit dem Titel „Airline des Jahres 2008“ ausgezeichnet.

Das renommierten britischen Beratungsunternehmens „Skytrax“ kürte die Premiumfluggesellschaft aus Hong Kong ausserdem zur „Besten Airline Asiens“. Skytrax übergab den Award im Rahmen der Aircraft Interiors Expo in Hamburg, der Leitmesse für die Innenausstattung, Entertainment und Kommunikation von Verkehrsflugzeugen. Dort feierte Skytrax auch das zehnjährige Bestehen des World Airline Awards. Die jährlich durch das Unternehmen durchgeführte Passagier-Befragung fand zwischen August 2008 und März 2009 statt. „Für Cathay Pacific ist die Auszeichnung ein großer Erfolg. Mehr als 16,2 Millionen Fluggäste aus 97 Nationen haben sich an der Umfrage beteiligt und Cathay Pacific zur „Besten Airline des Jahres“ gewählt. Dies zeugt von den hohen Standards der Fluggesellschaft in punkto Qualität und Service,“ bestätigt Edward Plaisted, Chief Executive Officer von Skytrax. Den Titel „Airline des Jahres“ erhielt Cathay Pacific bereits in den Jahren 2003 und 2005. Aufgrund der Einführung ihrer innovativen Passagier-Kabine erhielt Cathay Pacific im Jahr 2008 den Titel „Best First Class“.