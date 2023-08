Cargoverkehr in Asien weiterhin tief

Die Association of Asia Pacific Airlines (AAPA) berichtet, dass die internationalen Cargobewegungen auch im August rückläufig sind.

Die AAPA sagte, der internationale Cargoverkehr in der Airline Industrie gemessen an Fracht-Tonnen-Kilometern sei im August um 12,2 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat zurückgegangen. Auch die Kapazität lag um 12,9 Prozent unter dem Wert von August 2008, während die durchschnittliche Auslastung 66,9 Prozent erreichte. In den ersten acht Monaten des Jahres schrumpfte der Cargoverkehr um 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Airline Industrie befände sich trotz einiger Zeichen leichter Erholung weiterhin in einer schwierigen Lage.