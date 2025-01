Buchung einer Reise macht glücklich

United Airlines Boeing 787 Dreamliner (Foto: United Airlines)

Wissenschaftliche Analyse einer aktuellen Erhebung von United Airlines bestätigt die positiven Auswirkungen bei der Buchung einer Reise auf das Glücks- und Wohlbefinden.

Das Buchen von Urlaub löst bei den meisten Menschen Glücksgefühle aus, die obendrein besonders nachhaltig sind. Zu diesem Ergebnis kommt die von der renommierten amerikanischen Kognitionswissenschaftlerin Dr. Laurie Santos durchgeführte Analyse einer Online-Umfrage der Fluggesellschaft United Airlines, an der Anfang Januar 2025 mehr als 1.300 US-Amerikaner teilgenommen hatten*. Demnach bestätigten 70 Prozent der Befragten, dass sie das Buchen eines Urlaubsfluges glücklich macht. Die Mehrheit sagte zudem, dass Erlebnisse sie glücklicher machen als materielle Güter.

„Das Buchen von Urlaub kann zu einem unerwarteten Schub von Glücksgefühlen führen, denn Erlebnisse sind für unser Wohlbefinden viel wichtiger, als manche ahnen“, erläuterte dazu Dr. Laurie Santos. „Wer eine Reise bucht, erfährt die Vorfreude auf ein positives Erlebnis. Der Glücks-Boost, der uns im Zusammenhang mit Reisen zuteilwird, kann noch lange Zeit nach der Buchung anhalten: von der Vorfreude auf die Ferien bis zur Reise selbst und sogar nach der Rückkehr nach Hause, wenn man die Erinnerungen daran mit Freunden teilt.“

Urlaubsträume gegen den Winterblues: Reisen als Stimmungsaufheller

Die United-Erhebung zeigte außerdem, dass für 68 Prozent der Befragten der Januar ein Monat ist, in dem es für sie wichtig sei, sich auf etwas freuen zu können, zumal über die Hälfte der US-Amerikaner bestätigten, dass sie unter einem Winterblues leiden. Das Buchen von Urlaub kann diesem Trübsal perfekt entgegenwirken und löst für fast ebenso viele Menschen Glücksgefühle aus (73 Prozent) wie das Reisen selbst (83 Prozent) oder das Schwelgen in Urlaubserinnerungen (82 Prozent).

So kann das Thema Reisen die Rolle eines wichtigen Stimmungsaufhellers übernehmen, der effizienter funktioniert, als der Kauf vieler materieller Gegenstände. Dr. Laurie Santos wertete dazu verschiedene Forschungsergebnisse** aus. Demnach ist bei der Buchung einer Urlaubsreise der Schub an Glücksgefühlen mehr als doppelt so groß wie der Erwerb von Kleidung, Schmuck oder Gegenständen für den Haushalt und sogar mehr als viermal so groß wie bei Elektroartikeln.

„Urlaub verleiht uns einen viel größeren und länger anhaltenden Schub von Glücksgefühlen, denn uns Menschen begeistert der Reiz von etwas Neuem und Unbekanntem“, so Dr. Laurie Santos weiter. „Dagegen verblasst der Reiz einer neuen Handtasche recht schnell, da wir uns rasch an sie gewöhnen. Verantwortlich dafür ist ein Trick unseres Gehirns, die sogenannte hedonische Anpassung. Das Reisen wiederum eröffnet uns Tag für Tag neue Erfahrungen, mit denen wir uns beschäftigen und die uns begeistern. Darauf bauen wir auf, knüpfen soziale Kontakte, sind mit anderen Menschen unterwegs und erzählen später von der Reise.“

United Airlines gehört zu den führenden Fluggesellschaften der Welt und bedient mehr als 360 Ziele rund um den Globus. Ab Deutschland fliegt United ganzjährig bis zu 17-mal täglich von Frankfurt, München und Berlin nonstop zu den großen US-Drehkreuzen in Chicago, Denver, Houston, New York/Newark, San Francisco und Washington, D.C. Von dort können die Fluggäste schnell in alle weiteren Regionen der USA einschließlich Hawaii weiterfliegen, ebenso nach Mexiko und Lateinamerika. Ab Zürich und Genf in der Schweiz geht es ganzjährig bis zu fünfmal pro Tag nonstop in die USA, in den Sommermonaten sogar sechsmal. Auf allen Transatlantikflügen ab Deutschland und der Schweiz bietet United den Passagieren vier komfortable Serviceklassen: die besonders hochwertige United Polaris® Business Class sowie United Premium PlusSM, United Economy Plus® und United Economy®.

* YouGov-Online-Umfrage unter 1.323 landesweit repräsentativen US-Amerikanern, durchgeführt im Auftrag von United Airlines am 8. und 9. Januar 2025.

** Kumar, A., Killingsworth, M. A., & Gilovich, T. (2020). Spending on doing promotes more moment-to-moment happiness than spending on having. Journal of Experimental Social Psychology, 88, 103971.

