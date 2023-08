British Midlands BMI lanciert Flüge nach Kiew

Die in Donington stationierte Fluggesellschaft BMI hat die Erlaubnis erhalten, künftig Flüge von London Heathrow nach Kiew anbieten zu dürfen.

Die zweitgrösste Airline am Flughafen von Heathrow hat von der zivilen Luftfahrtbehörde die Bewilligung für fünf Retour-Flüge pro Woche in die Ukrainische Hauptstadt erhalten. Damit will sie die Konkurrentin British Airways wieder zurückdrängen, die bereits Flüge nach Kiew in ihrem Angebot hat und deren Frequenz erhöhen wollte. Nigel Turner, CEO der BMI Group, ist mit dem Entscheid der Behörde zufrieden. So könne der Dienst am Kunden verbessert und die Preise gesenkt werden. Haben Sie die aktuellste News-Sendung auf FliegerWeb.com schon gesehen?