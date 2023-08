British Airways Co-Pilot während Flug gestorben

Während eines British Airways Fluges von Manchester nach Zypern ist am Sonntag ein Co-Pilot aus bisher unbekannten Gründen verstorben.

Während der Purser dem plötzlich erkrankten Co-Piloten Erste Hilfe bot, leitete der Kapitän einen Notstop in Istanbul ein. Dort wurden sie von Ärzten empfangen, welche beim Co-Piloten jedoch nur noch den Tod feststellen konnten. Der 43-Jährige aus Ormskirk, Lancashire, arbeitete seit 2005 für die British Airways, davor war er für die RAF geflogen. Er hinterlässt eine Frau und zwei Kinder. Ein Statement der BA hält fest, dass für die Passagier und die Crew zu keiner Zeit ein Risiko bestanden hätte. Die 156 Fluggäste wurden für eine Nacht in einem Hotel in Istanbul untergebracht und der Flug am nächsten Tag fortgesetzt.