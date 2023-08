Boeing rechnet mit Markterholung ab 2011

Der Marketing Chef von Boeing erwartet keine Erholung der globalen Nachfrage nach Luftverkehrsreisen vor 2011.

Anlässlich einer Pressekonferenz an der Asia Aerospace in Hongkong sprach Randy Tinseth über die wirtschaftliche Markteinschätzung von Boeing. Im nächsten Jahr erwartet er eine globale Markterholung und ab 2011 wird sich die Nachfrage nach Flugreisen wieder erholen. Ab 2012 wird die Luftfahrtbranche erneut zu einem nachhaltigen Wachstum zurückfinden. In diesem Jahr rechnet der Flugzeughersteller mit einem globalen Rückgang beim Passagierverkehr von rund acht Prozent, bei der Fracht erwartet Boeing einen Nachfragerückgang von 17 Prozent. Diese widrigen Marktbedingungen werden bei Boeing in diesem Jahr zu rund 100 Flugzeugverschiebungen führen.