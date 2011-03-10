Lufthansa mit solidem Gewinn

Lufthansa erzielt 2010 bei einem Umsatz von 27,3 Milliarden Euro einen operativen Gewinn von 876 Millionen Euro.

Heute gab die Kranichairline einen Einblick in den provisorischen Jahresabschluss und glänzt dabei mit einem Gewinnanstieg von 130 auf 876 Millionen Euro. Der Umsatz verbesserte sich im 2010 von 22,3 Milliarden Euro auf 27,3 Milliarden Euro. Das für die Aktienausschüttung massgebende Konzernergebnis liegt bei 1,1 Milliarden Euro, der Konzern schlägt eine Dividende von 0,60 Euro je Aktie vor. Die abschliessenden Finanzzahlen für das Geschäftsjahr 2010 werden am 17. März 2011 bekannt gegeben.