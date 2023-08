Boeing erhöht Angebot

Um einen Streik seiner fabrizierenden Mitarbeiter zu vermeiden erhöht Boeing das Lohnangebot.

27.000 Flugzeugbauer bei Boeing werden durch die Gewerkschaft International Association of Machinists and Aerospace Workers vertreten. Die Gewerkschaft fordert für ihre Mitglieder bei Boeing eine Lohnerhöhung zwischen neun und dreizehn Prozent. Boeing erhöht ihr erstes Angebot von 2,5 Prozent im ersten Jahr und jeweils zwei Prozent für die nächsten beiden Jahre auf gesamthaft neun Prozent, verteilt auf die nächsten drei Jahre. Zudem erhöht Boeing die Ruhegehälter um 78 Dollar pro Monat für jedes Jahr, wo der Mitarbeiter bei Boeing angestellt war. Der alte Vertrag läuft am 3. September aus und muss erneuert werden.