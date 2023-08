Boeing erhält Bestellung von SunExpress

Boeing hat heute eine Bestellung von der türkischen Fluggesellschaft SunExpress über sechs Next-Generation 737-800 bekannt gegeben.

Die Bestellung hat einen Wert von ca. 460 Millionen US-Dollar nach Listenpreisen. SunExpress wurde 1989 als Joint Venture von Turkish Airlines und Lufthansa gegründet und ist eine Linien- und Charterairline, die den türkischen Touristikmarkt bedient. Die Airline betreibt derzeit eine reine Boeing-Flotte mit 19 Flugzeugen. Die neuen Flugzeuge werden mit „Blended Winglets“ ausgestattet, die die Effizienz steigern und den Treibstoffverbrauch senken. Die bestehende 737-800-Flotte der Airline ist bereits mit „Blended Winglets“ ausgestattet worden. SunExpress betrieb im Jahr 2000 ihre erste Next-Generation 737 durch eine Leasinggesellschaft. Seitdem hat die Fluggesellschaft ihre Next-Generation 737-Flotte auf 16 Flugzeuge ausgebaut. Die Fluggesellschaft betreibt außerdem drei Boeing 757. Die Bestellung wurde bereits am 2. Juli 2009 auf der Boeing-Webseite „Orders and Deliveries“ veröffentlicht und einem nicht identifizierten Kunden zugeordnet.

Boeing hatte bereits früher in diesem Jahr Leistungsänderungen für die Next-Generation 737 angekündigt, die durch Verbesserungen an der Flugzeugzelle und den Triebwerken den Treibstoffverbrauch bis 2011 um zwei Prozent reduzieren werden. Strukturelle Verbesserungen am Flugzeug werden den Widerstand auf das Flugzeug verringern und den Treibstoffverbrauch damit um etwa ein Prozent reduzieren. Boeings Triebwerkspartner CFM trägt durch Veränderungen an den Triebwerken zu dem anderen Prozent der Treibstoffersparnis bei.

Link: Boeing