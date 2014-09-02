Wizz Air Erstflug von Dortmund ins lettische Riga

Seit Sonntag verbindet Wizz Air den Dortmund Airport mit der lettischen Hauptstadt Riga.

Direkt nach der Landung der ersten Riga-Maschine begrüßte die Flughafenfeuerwehr den Airbus A320 mit Wasserfontänen. Zweimal wöchentlich, jeweils Mittwoch und Sonntag, fliegt die ungarische Airline nun von Riga aus das Ruhrgebiet an. Nach Vilnius ist Riga bereits die zweite Baltikum-Verbindung im Flugplan des Dortmund Airport. Die Ostsee-Metropole ist mit fast 700.000 Einwohnern die größte Stadt des Baltikums. Mit über 1 Million Einwohnern im direkten Umland ist Riga zudem der größte Ballungsraum der baltischen Staaten und politisches, wirtschaftliches und kulturelles Zentrum Lettlands. Die besonders für ihre Altstadt bekannte Hansestadt ist berühmt für ihre Jugendstilbauten.