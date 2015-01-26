Wizz Air fliegt von Friedrichshafen nach Skopje

WizzAir Airbus A320 (Foto: Airbus)

Die Fluggesellschaft Wizz Air hat kürzlich bekannt gegeben, ab dem 29. Juni 2015 die Strecke von Friedrichshafen nach Skopje neu in Ihr Portfolio aufnehmen zu wollen.

Die Bedienung der Verbindung wird zweimal wöchentlich, immer montags und freitags, mit modernsten Maschinen des Typs Airbus A320 mit jeweils 180 Sitzplätzen erfolgen. Somit bietet Wizz Air für das Jahr 2015 rund 16.000 Sitzplätzen auf der Strecke an. Wizz Air strebt eine Erweiterung des Streckenportfolios ab Friedrichshafen Richtung Ost-Europa für die folgenden Jahre an.

Daniel de Carvalho, Corporate Communications Manager bei Wizz Air: „Friedrichshafen ist der 109te Flughafen im Wizz Netzwerk. Wir sind hocherfreut mit Friedrichshafen nun 7 Flughäfen in Deutschland anzufliegen. Wir erwarten, dass die Strecke gut angenommen wird und wir viele Passagiere auf der Strecke nach Skopje befördern.“ Gerold Tumulka: „Wir sind sehr glücklich, dass wir Wizz Air überzeugen konnten Ost-Europa Strecken vom Bodensee Airport zu starten. Das Low-Cost Produkt, das Wizz Air anbietet, ist komplementär zu den Premium Linien Verbindungen auf die sich der Bodensee Airport in seinem Portfolio konzentriert, zu sehen. Die Konkurrenz für Low-Cost Verbindungen nach Ost-Europa sind die regelmäßigen Fernbusse, hier gilt es eine preiswerte und schnelle Alternative zu bieten und zugleich das Strecken-Portfolio sinnvoll zu erweitern.“

Flughafen Friedrichshafen GmbH