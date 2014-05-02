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Wizz Air verbindet Dortmund mit Tuzla

02.05.2014 RK
Wizz_Air_Crew_400

Ab Juni 2014 verbindet Wizz Air den Flughafen Dortmund mit Tuzla in Bosnien-Herzegowina.

Die neue Linie wird dreimal wöchentlich die beiden Städte miteinander verbinden. Der Flughafen Dortmund erweitert damit erneut sein breites Angebot nach Mittel- und Osteuropa und wird erstmalig mit Bosnien-Herzegowina verbunden. Jeweils am Dienstag, Donnerstag und Samstag wird die Stadt in Südosteuropa ab Dortmund angeflogen. Die Industriestadt liegt in der bevölkerungsreichsten Region Bosnien-Herzegowinas und ist rund 100 km von der Hauptstadt Sarajevo entfernt.
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