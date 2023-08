Boeing 787 Dreamliner Rollout

Vor ein paar Tagen wurde das neue Flag Ship von Boeing, die Boeing 787 Dreamliner, aus dem Hangar zum Aussenbereich gerollt, wo die letzten Tests vor dem Erstflug zu bestehen sind.

Boeing 787 Dreamliner Flugtestprogramm Prototyp Triebwerk Tests ZA001 Trent 1000 Flattertests und Überprüfung der Flugleistungsdaten (bestätigen der Flugenvelope). ZA002 Trent 1000 Flugleistungsdaten, Stabilität und Flugsteuerung. ZA003 Trent 1000 Test in der Kabine, Streckenflüge (route-proving) und ETOPS Zulassungsflüge. ZA004 Trent 1000 Fluglesitungsdaten mit verbessertem Trent 1000 Triebwerk. Trent 1000 Package B wird nach sechs Monaten an Zelle 4 getestet. ZA005 GEnx-1B GEnx Zulassungsflüge mit ETOPS Zulassung. ZA006 GEnx-1B GEnx Zulassungsflüge mit ETOPS Zulassung.

Boeing wird mit dem extensiven Flugtestprogramm voraussichtlich am 1. Juli 2009 beginnen. Die Dreamliner Flotte wird während dem Flugtestprogramm rund um die Uhr während sieben Tagen in der Woche ausgiebig getestet. Boeing will das Flugtestprogramm in weniger als neun Monaten abgeschlossen haben. Im Flugeinsatz werden sechs Maschinen stehen, jeder Maschine kommt eine Spezialaufgabe in dem Testprogramm zu.