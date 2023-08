Boeing 777F in Europa und in den USA zugelassen

Der neue Grossraumfrachter von Boeing erhielt anfangs Februar die EASA und FAA Zulassung.

Der Boeing 777 Freighter basiert auf dem bewährten Langstreckenflugzeug Boeing 777-200LR und steht seit letztem Sommer in der Flugerprobung. Am dritten Februar erteilte die amerikanische Luftfahrtbehörde FAA dem zweimotorigen Grossraumfrachter das Lufttüchtigkeitszeugnis. Die europäische Luftfahrtbehörde EASA anerkannte am 7. Februar die amerikanische Zulassung an, so kann der Frachter schon bald den Dienst bei Air France Cargo aufnehmen. Die Auslieferung ist noch für dieses Quartal geplant. Der neue Vollfrachter kann bis zu 103 Tonnen über eine Distanz von 9045 km transportieren und stellt eine echte Alternative zu den Jumbo Frachtern dar. Link: Boeing