SkyNews.ch und Fliegerweb.com kooperieren

Ab Januar 2012 gehen das innovativste und grösste unabhängige Schweizer Luftfahrtmagazin SkyNews.ch und die in der Schweiz am meisten besuchte und in Europa unter den Top-Drei rangierende deutschsprachige Aviatikwebsite Fliegerweb.com eine Partnerschaft e

Die beiden Aviatik-Verlage vereinen ihre Kräfte und bieten damit das bedeutendste Luftfahrt-Medien-Angebot der Schweiz an. Hansjörg Bürgi, Chefredaktor von SkyNews.ch und Verleger der Aviation Media AG, bezeichnet die Kooperation als „Win-Win-Situation“: „Dank Fliegerweb.com können wir auch über unsere Website www.skynews.ch täglich Online-News aus der ganzen Welt anbieten. Dies ist eine ideale Ergänzung zu unserem monatlich erscheinenden Magazin, das mit Hintergrundbeiträgen den Puls der Schweizer Luftfahrt fühlt.“ Für Robert Kühni, Flugkapitän und Gründer von www.fliegerweb.com, macht die Kooperation viel Sinn: „Wir profitieren einerseits vom redaktionellen Support von SkyNews.ch, aber auch von der Erfahrung unseres gemeinsamen Inseratevermarkters Zürichsee Werbe AG.“ Die Aviation Media AG gibt zwölf Mal pro Jahr das Magazin SkyNews.ch (Druckauflage 8000, WEMF-Beglaubigung 6522 Exemplare) sowie die beiden Jahrespublikationen „Schweizer Luftwaffe“ und „skyheli.ch“ (Druckauflage je 8000) heraus. Fliegerweb.com verzeichnet als meistbesuchte deutschsprachige Luftfahrt-Website in der Schweiz täglich im Durchschnitt 2500 Besuche. Da die Zürichsee Werbe AG neu sämtliche Print-Produkte der Aviation Media AG sowie die Online-Vermarktung von Fliegerweb.com betreut, profitieren die Kunden von attraktiven Kombi-Angeboten. SkyNews.ch ist zudem auch als erstes schweizerisches Luftfahrtmagazin als App für den iPad erhältlich.