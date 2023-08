Boeing 747-8 läuft unter Heavy

Die Internationale Zivilluftfahrtbehörde ICAO hat den neun Jumbo in der gleichen Klasse wie die Boeing 747-400 belassen.

Nach der Auswertung von Flugtestdaten und Modellberechnungen hat die ICAO ihre Mitgliedsländer informiert, dass die Boeing 747-8 bei den Randwirbelschleppen in der Heavy Klasse eingeteilt werde. Flugzeuge mit einem Gewicht von unter 136 Tonnen sollten hinter der Boeing 747-8 in einer minimalen Entfernung von 5 Nautischen Meilen separiert werden und schwerere Maschinen sollten der 747-8 in einem Abstand von minimal 4 Nautischen Meilen folgen. Der A380 Superjumbo ist das einzige Verkehrsflugzeug in der Super Klasse, hier muss mit 8, 7 und 6 Nautischen Meilen separiert werden.