Bester Sommer für Etihad Airways

Noch nie sind so viele Sommerfluggäste mit Etihad unterwegs gewesen. Die noch junge Airline aus Abu Dhabi transportierte von Juni bis August 1,6 Millionen Passagiere.

Noch nie sind so viele Fluggäste in der vierjährigen Geschichte mit Etihad Airways geflogen. Am 1. August 2008 konnte Etihad 20.721 Passagiere auf ihren Flugzeugen begrüssen. Die stark wachsende Airline aus den Emiraten verzeichnete von Januar bis August ein Passagieraufkommen von über vier Millionen Fluggäste. Die Sommermonate waren mit rekordhohen 83 Prozent ausgelastet. Etihad visiert im Geschäftsjahr 2008 sechs Millionen Passagiere an.