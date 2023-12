Berlin-Brandenburg präsentiert Novemberzahlen

Volotea Airbus in Berlin Brandenburg (Foto: Flughafen BER)

Im vergangenen Monat ist der Reiseverkehr am Flughafen BER saisonbedingt etwas zurückgegangen. Im November 2023 reisten rund 1,75 Millionen Passagiere über den Flughafen Berlin Brandenburg.

Im Vormonat Oktober, dem reisestärksten Monat des Jahres, waren es etwa 600.000 Reisende mehr. Im November 2022 nutzten rund 1,56 Millionen Menschen den BER. Im November des Vor-Corona-Jahres 2019 wurden etwa 2,5 Millionen Fluggäste an den damaligen Flughäfen Tegel und Schönefeld gezählt. Insgesamt wurden in diesem Jahr von Januar bis November 21,3 Millionen Passagiere am BER begrüßt.

Im vergangenen Monat starteten und landeten rund 14.200 Flugzeuge am BER. Im November 2022 waren es rund 1.400 Maschinen weniger. Im November des Jahres 2019 wurden in Tegel und Schönefeld 20.775 Flugbewegungen registriert.

Insgesamt wurden am BER im November 2023 rund 3.174 Tonnen Luftfracht verladen und damit etwas mehr als im Vor-Corona-Jahr 2019.