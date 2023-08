BA kündet grosse Investitionen an

British Airways werden mit USD 30 Millionen ihre Premium Bodeneinrichtungen in New York JFK aufwerten.

Mit dem Projekt wird ein neuer Check-In Pavillon für First und Executive Club Gold Kunden und ein verbesserter Check-In Bereich für Club World und Executive Club Silver Kunden entstehen. Terrassen und Lounges werden an die Massstäbe des Terminal 5 in London Heathrow angepasst. „In Zeiten des wachsenden Wettbewerbs werde BA die Messlatte nun ein Stück höher hängen als ihre JFK Konkurrenz,“ sagte EVP Robin Hayes.

BA eröffnet ihre Tochter OpenSkies nächsten Monat und will neue Strecken zwischen JFK und London Gattwick sowie London City JFK lancieren.