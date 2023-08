BA im Gespräch mit CAI

British Airways soll der Investorengruppe Compagnia Aerea Italiana (CAI) ein „interessantes Angebot“ unterbreitet haben.

Anfang Woche trafen sich BA CEO Willie Walsh und der CEO der CAI, Rocco Sabelli, zu einem Gespräch, anlässlich welchem Walsh Sabelli ein paar „sehr interessante Vorschläge“ bezüglich der Airline Alitalia gemacht haben soll. British Airways soll in den nächsten Tagen bekannt geben, ob sie in die neue Alitalia investieren will. Walsh hatte bereits früher ein Interesse an einer kommerziellen Partnerschaft angemeldet, ohne jedoch Anteile an der Airline kaufen zu wollen.