Alitalia wird 2009 EUR 200 Millionen Verlust machen

Die seit Januar neu lancierte Alitalia erwartet, in diesem Jahr EUR 200 Millionen (USD 251 Millionen) zu verlieren.

Das sagte Rocco Sabelli, CEO der italienischen Fluggesellschaft gestern. Die abgespeckte Fluggesellschaft im Besitz der italienischen Investorengruppe CAI und, zu 25 Prozent, Air France-KLM hatte 2008 im Betrieb EUR 1 Milliarde verloren.

Nach der Neulancierung im Januar war die Nachfrage rasant zurückgegangen, die Situation habe sich aber wieder verbessert, sagte Sabelli. “Nach den ersten drei bis vier grauenhaften Wochen wurde es besser, auch wenn die Flugzeuge nicht so gut gefüllt sind, wie wir es gerne hätten. Flüge haben wir keine gestrichen,“ sagte er.