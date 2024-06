Ausbildungsmesse am Flughafen Stuttgart

Flughafen Stuttgart (Foto: Flughafen Stuttgart)

Am Freitag, 28. Juni 2024, findet am Flughafen Stuttgart die Ausbildungsmesse „Drehkreuz Stuttgart“ statt. Von 13.00 bis 18.00 Uhr präsentieren sich im Terminal 1 auf der Galerie-Ebene mehr als zehn Unternehmen, die Ausbildungen in unterschiedlichen Berufen anbieten.

Von der Hotelbranche bis zu den Logistikfirmen im Frachtzentrum bietet sich jungen Leuten, die Schule oder Studium bald beenden, eine große Auswahl von Berufswegen auf dem Airport-Campus. Neben klassischen Ausbildungen haben die Unternehmen auch Angebote für duale Studiengänge mit einem Bachelor als Abschluss.

Zwischen 13 Uhr und 15 Uhr bietet die Agentur für Arbeit einen Bewerbungs-Check mit hilfreichen Tipps und Tricks zur Bewerbung an. Jede Menge Tipps und Infos rund um die Themen Bewerbung und Auswahlverfahren werden in kurzen Vorträgen vorgestellt. Mit dabei sind unter anderem die Lufthansa Technik AG, dazu Hotels und Speditionen, aber auch die Landesmesse und Behörden wie der Zoll. Ob Fluglotse, Fachlagerist oder Zollbeamter: Wer eine Laufbahn am Flughafen anstrebt, ist hier an der richtigen Stelle.