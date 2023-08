Aus für JetAmerica

Wie die Behörden von Toledo-Lucas County melden, hat JetAmerica alle Flüge gestrichen.

Die Start-Up Fluggesellschaft hatte anfangs Jahr Pläne bekannt gemacht, wonach sie drei Städte von Toledo aus zu günstigen Preisen anfliegen wollte. Nun hat sie alle geplanten Flüge gestrichen und bereits mit der Rückerstattung der Ticketkosten begonnen. Gemäss Angaben der Flughafenbehörde traf JetAmerica die Entscheidung aufgrund der anhaltenden Schwierigkeiten, Start- und Landeslots am Newark Liberty International Airport in New Jersey zu erhalten. Diesen wollte die Airline ab dem 13. Juli 2009 sechs Mal in der Woche anfliegen. Vor zwei Wochen hatte sie den Termin auf den 14. August 2009 verschoben.