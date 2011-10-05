American Airlines Aktien im Sturzflug

Die Aktien von American Airlines brachen im gestrigen Handel um 33 Prozent ein, Gerüchte über eine Flucht in den Gläubigerschutz machten die Runde.

Die Aktien von American Airlines brachen im vorgestrigen Handel um 33 Prozent ein, Gerüchte über eine Flucht in den Gläubigerschutz machten die Runde.