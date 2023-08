American Airlines Aktien im Sturzflug

Die Aktien von American Airlines brachen im gestrigen Handel um 33 Prozent ein, Gerüchte über eine Flucht in den Gläubigerschutz machten die Runde.

Die drittgrösste Fluggesellschaft der USA fliegt in turbulenten Zeiten, bei keiner anderen Fluggesellschaft in den Vereinigten Staaten läuft das Geschäft so schlecht wie bei American Airlines. Die Airline beklagt sinkende Passagierzahlen und hohe Verluste, im den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres kumulierten sich die Nettoverluste auf 715 Millionen US Dollar. In dieser Zeit schrieben praktisch alle Major Airlines Gewinne. Die Aktie schloss am Montag bei einem Tiefstand von 1,98 USD, so tief war sie zum letzten Mal während der Krise 2003.

11 Gerüchte liessen die Aktie förmlich einbrechen, die Geschäftsleitung wehrt jedoch ab und äusserte sich dahingehend, dass die Flucht in den Gläubigerschutz momentan nicht in Erwägung gezogen würde. Die Fluggesellschaft mit Hauptsitz in Fort Worth, Texas verfügt über Cash Reserven von mehr als 4 Milliarden US Dollar, diese sollten für einen reibungslosen Flugbetrieb ausreichend sein. American Airlines ist jedoch gut beraten, an der Kostenseite zu arbeiten, die liegt massiv höher als bei den Konkurrenzgesellschaften.