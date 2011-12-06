American Airlines mit weniger Passagieren

Mit American Airlines flogen im Berichtsmonat November 2011 6,806 Millionen Fluggäste, gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat entspricht dies einem Rückgang von einem Prozentpunkt.

Die Verkehrsleistung wurde gegenüber dem Vorjahresnovember um 4,0 Prozent auf 11,823 Milliarden Sitzplatzmeilen vermindert. Die Nachfrage hat sich im Berichtsmonat um 1,7 Prozent auf 9,735 Milliarden Sitzplatzmeilen verschlechtert. Bei American Airlines ist die Auslastung im November 2011 von 80,5 auf 82,3 Prozent um 1,9 Prozentpunkte gestiegen. Die Frachtleistung ist um 9,4 Prozent auf 143.447 Millionen Tonnen Meilen zurück gegangen. American Airlines ist Ende November in den Gläubigerschutz geflüchtet, damit einschneidende Sanierungsmassnahmen durchgesetzt werden können.