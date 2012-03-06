American meldet bessere Passagierzahlen

Mit American Airlines flogen im Berichtsmonat Februar 2012 6,413 Millionen Fluggäste, dies entspricht gegenüber der gleichen Vorjahresperiode einer Zunahme von 7,2 Prozentpunkten.

Die Verkehrsleistung wurde gegenüber dem Vorjahresfebruar um 4,7 Prozentpunkte auf 12,071 Milliarden Sitzplatzmeilen vergrössert. Die Nachfrage hat sich im Berichtsmonat um sechs Prozentpunkte auf 9,149 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Bei American Airlines ist die Auslastung im Februar 2012 von 74,8 auf 75,8 Prozent um einen Prozentpunkt gestiegen. Die Fracht ist um 1,6 Prozentpunkte auf 140.598 Millionen Tonnenmeilen leicht angestiegen. Bei American Airlines zogen im Februar die Passagierzahlen bei tiefer Auslastung leicht an, für die Fluggesellschaft wäre dieser Trend hilfreich, um möglichst rasch aus Chapter 11 zu kommen.