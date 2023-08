Alle sprechen von Pilotenmangel

United Airlines gab gestern bekannt, dass sie im Rahmen ihrer Sparprogramme 950 Pilotenstellen streichen wird.

Dass der Abbau von 94 Treibstoffineffizienteren Boeing 737-300 Flugzeugen nicht spurlos an den Flugzeugführern vorbei gehen wird, ist rein rechnerisch nachweisbar. Ein Flugzeug dieser Größe braucht für den regulären Liniendienst etwa 10 bis 12 Piloten, je nach Effizienz der Unternehmung. Dem zu Folge müssten United Airlines etwa 940 bis 1128 Pilotenstellen von ihrer Gehaltsliste streichen.

Wir von FliegerWeb.com können uns nicht vorstellen, dass dieser Abbau ohne größere Widerstände oder Abfindungen vonstatten gehen wird. Die Pilotenstellen werden höchstwahrscheinlich über Frühpensionierungen und Anstellungsstopps kontrolliert werden.

Studien in den USA wollen bereits einen Überschuss von 11500 Linienpiloten geortet haben, falls diese in der nächsten Zeit entlassen würden, werden die Airlines keine erfahrenen Leute fürs Cockpit mehr finden, falls größere Abgänge durch natürliche Pensionen anstehen werden. In einer solch stark zyklischen Industrie muss man mit solchen Zahlen stets sehr vorsichtig umgehen.