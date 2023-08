Alitalia streicht Flüge

Alitalia hat bekannt gemacht, dass in Folge eines vierstündigen Streiks von Piloten, FlugbegleiterInnen und Arbeitern der Gepäckstelle landesweit Flüge storniert oder verspätet sein werden.

Die Gewerkschaft sagte, der vierstündige Streik, der um 12.00 losgehen und bis 16.00 andauern soll, betreffe auch das Personal der kleineren Airline Meridiana Fly, die Airline liess jedoch verlauten, ihre Flüge würden vom Streik nicht betroffen sein. Die Piloten und FlugbegleiterInnen streiken aus Protest gegen Alitalias Restrukturierungspläne. Die Angestellten der Gepäckverarbeitungszentrale ihrerseits demonstrieren, weil sie nach zwei Jahre andauernden Verhandlungen noch immer keinen neuen Arbeitsvertrag erhalten haben. In einem Statement teilte Alitalia mit, sie werden eine unbestimmte Anzahl der Flüge am heutigen Nachmittag streichen und die betroffenen Passagiere noch am selben Tag auf andere Flüge umbuchen.