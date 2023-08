Airbus hält an A380 Lieferzielen fest

Airbus hält an dem Ziel fest, bis Ende Jahr 12 ihrer A380 Superjumbos auszuliefern.

Zuvor hatte eine französische Zeitung berichtet, es seien weitere Verzögerungen zu erwarten und bis Ende Jahr nur noch 8 bis 10 Flugzeuge geplant. Ein Airbus Sprecher sagte nun, es bleibe bei dem im Mai bekannt gegebenen Verzögerung und der damals geplanten Auslieferung von 12 Flugzeugen 2008 und 21 2009.

Der A380 hat mit Problemen bei der Verkabelung zu kämpfen, was eine Reihe von Verspätungen verursachte. Als vor einem Jahr der erste A380 an Singapore Airlines ausgeliefert wurde, hatte er 18 Monate Verspätung. Am Freitag soll der erste von 20 A380 an Qantas geliefert werden.