Airbus Industries mit neuem Grossauftrag

Der spanische Touristik- und Verkehrskonzern Grupo Marsans tätigt bei Airbus Industries einen Grosseinkauf.

Airbus A380 mit Trent 900

Die Grupo Marsans, größter Touristik- und Verkehrskonzern Spaniens und viertgrößter Europas, hat bei Airbus insgesamt 61 Flugzeuge fest in Auftrag gegeben. Die Bestellung umfasst vier A380, zehn A350-900, fünf A330-200 sowie 42 Single-Aisle-Jets der A320-Familie (12 A319, 25 A320 und 5 A321). Die Flugzeuge werden künftig von Konzerngesellschaften oder Partnerfluggesellschaften der Grupo Marsans betrieben. Da Grupo Marsans zuvor schon zwölf A330-200 bei Airbus bestellt hatte, beläuft sich der Gesamtauftragsbestand für das Unternehmen bei Airbus nun auf 73 Flugzeuge.Gonzalo Pascual, President der Grupo Marsans, sagte anlässlich der Bekanntgabe des Auftrags: „Diese wichtige Bestellung ermöglicht der Grupo Marsans die Umsetzung ihres Plans für die mittel- und langfristige Entwicklung. Wir können so unsere Position im Kurz- und Langstreckensektor mit den effizientesten Flugzeugen verstärken, die gegenwärtig und künftig auf dem Markt verfügbar sind. Neben der allgemeinen Flottenoptimierung, die dies bedeutet, sind wir besonders stolz darauf, zum ersten A380-Kunden und -Betreiber in Spanien und Lateinamerika zu werden.“„Dieser Auftrag umfasst praktisch die gesamte Airbus-Produktpalette einschließlich neuester Modelle wie der A380 bzw. A350 und ist für uns ein Zeichen großen Vertrauens. Die Grupo Marsans wird damit optimal von der umfassenden betrieblichen Kommunalität innerhalb der Airbus-Produktpalette profitieren können“, sagte John Leahy, Chief Operating Officer Customers von Airbus. „Das Unternehmen, das mehrere Airlines in Europa bzw. Lateinamerika kontrolliert, erhält mit dieser Bestellung die effizienteste und modernste verfügbare Flugzeugflotte, um seinen Betrieb sowohl in Spanien als auch regional und international weiter zu verstärken und zu entwickeln.“