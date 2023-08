Airbus Crew von Northwest verliert sich beim Diskutieren

Die amerikanische Untersuchungsbehörde NTSB hat eine Untersuchung gegen die Cockpit Crew von Northwest Flug 188 eingeleitet.

An Bord des Northwest Airbus A320 Flugzeuges befanden sich 144 Passagiere, die vorgestern Abend von San Diego nach Minneapolis fliegen wollten. Die Crew flog mit ihrer Maschine auf einer Reiseflughöhe von 37.000 Fuss über den Zielflughafen St. Paul International Airport in nordöstlicher Richtung hinaus und bemerkte den Navigationsfehler erst nach 150 Nautischen Meilen (276 km). Die Cockpit Crew nahm den vergessenen Kontakt mit der Flugsicherung wieder auf und verlangte die Umkehr nach Minneapolis, wo die Maschine kurz nach 21.00 Lokalzeit mit einer Verspätung von gut einer Stunde landete. Die Flugsicherung verlor den Funkkontakt zu der Besatzung um 18 Uhr 56, dann war für eine Stunde und 18 Minuten Funkstille aus dem Cockpit, die Crew meldete sich bei der Flugverkehrsleitung wieder um 20 Uhr 14. Nach der Ankunft in Minneapolis wurde die Cockpitbesatzung durch FBI Beamte Interviewt, die bereits vom Schlimmsten ausgingen. Die Piloten gaben zu Protokoll, dass sie sich in einer hitzigen Diskussion über die Airline- und Firmenpolitik befunden hätten und dabei das Zeitmanagement völlig vergessen ging. Dieser Zwischenfall wird nun von der NTSB untersucht. Die Aufzeichnungen auf dem Cockpit Voice Recorder werden den Vorfall sicherlich rasch aufklären.Es kann ab und zu schon vorkommen, dass man im Cockpit in eine heftige Diskussion fällt und die Flugsicherung dabei auf der Streck bleibt. Die Controller probieren dann hoffnungsvoll den Kontakt wieder herzustellen, nur ist das jeweils schwierig, wenn im Cockpit keiner der beiden Piloten mehr für den Funkaufruf der ATC empfänglich ist. Die Diskussion im Fall von Northwest Flug 188 musste aber sehr engagiert geführt worden sein.