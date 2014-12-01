Airberlin präsentiert neuen Weihnachtsflieger

Seit heute ist die Boeing 737-800 mit dem Kennzeichen "D-ABML" als Weihnachtsflieger im Streckennetz von airberlin unterwegs.

Das aufwendige Motiv hat der Illustrator Thies Schwarz gestaltet. "Das war das größte Bild, das ich jemals gemacht habe", beschreibt Schwarz die Herausforderung, das 2,3 Meter hohe und 18,7 Meter lange Motiv zu gestalten. Anstatt des airberlin Schriftzuges ist auf dem Flugzeugrumpf eine weihnachtliche Häuserlandschaft und darunter das airberlin Weihnachtsmotto "Flying home for Christmas" zu sehen. Die Flugzeugfenster sind gleichzeitig die Häuserfenster. "Ich bin gespannt auf die Wirkung bei Dunkelheit, denn wenn die Fenster leuchten, wird sich die weihnachtliche Stimmung richtig entfalten", sagt Schwarz.

Der Weihnachtsflieger wurde heute am Flughafen Berlin-Tegel im Terminal C mit einer besonderen Überraschung begrüßt. Innerhalb weniger Sekunden verwandelten sich die Abfluggates 44 und 45 in eine Winterlandschaft mit Weihnachtsbäumen, Kinderkarussell und Schneeflocken. airberlin Mitarbeiter in Weihnachtsengel- und Wichtelkostümen verteilten Glühwein und Schokoladenherzen an 700 Gäste im Terminal C, bevor der Weihnachtsflieger um 17 Uhr nach Stockholm abhob.

"Der Weihnachtsflieger 2014 ist die Fortsetzung einer Tradition bei airberlin, die bereits seit 2011 besteht. Ein digitaler Weihnachtsflieger auf unserer Internetseite weckte 2010 bei vielen Gästen den Wunsch nach einem echten Weihnachtsflieger. Die jährliche Präsentation des außergewöhnlichen Flugzeuges ist zugleich der Auftakt unserer Weihnachtsaktivitäten. airberlin Gäste können sich an Bord auf Lebkuchen oder Printen als süße Snackvariante und 1.240.000 Schokoladenherzen in einer speziellen Weihnachtsedition freuen. Auf den airberlin Flügen innerhalb Deutschlands, nach Österreich und in die Schweiz sowie in den Exklusiven Wartebereichen in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Köln und München laden wir unsere Gäste zudem ab 16 Uhr zu einem Glühwein ein - insgesamt werden wir 7.100 Liter in der Weihnachtssaison austeilen. Besonders beliebt in den Wintermonaten ist auch der Sansibar-Klassiker Entenbrust in Orangensauce mit einem winterlich gefüllten Bratapfel, Kartoffelknödel und Apfelrotkohl.

Nahezu 2.000-mal wird das Gericht in den Wintermonaten von Oktober bis März bestellt", sagt Aage Dünhaupt, Leiter Unternehmenskommunikation airberlin.

Die Social Media Kanäle von airberlin stehen ebenfalls ganz im Zeichen von Weihnachten. Auf allen Kanälen von Facebook, über Twitter bis Instagram und YouTube verbreitet airberlin mit spannenden Aktionen Weihnachtsstimmung. Auf dem preisgekrönten Instagram-Kanal beispielsweise mit über 13.000 Followern können die User unter dem Hashtag flyinghomeforchristmas Fotos hochladen und einen Freiflug gewinnen. Auch auf Facebook haben die Fans die Möglichkeit, bei einer weltweiten Suche nach Santa, Flüge zu gewinnen.

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