Airberlin mit mehr Fluggästen im Oktober

Im Oktober 2010 konnte airberlin 3.490.259 Fluggäste an Bord begrüßen. Das entspricht einer Steigerung von 7,6 Prozent.

Mit 80,3 Prozent liegt die Auslastung der Flugzeuge über dem Vorjahresniveau (plus 0,2 Prozentpunkte). In den ersten zehn Monaten des Jahres waren insgesamt 28.798.215 Gäste im Streckennetz von airberlin unterwegs (inklusive übernommener NIKI- und TUIfly-Strecken). Das entspricht einem Plus von 3,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (2009: 27.848.679). Die Auslastung der Flugzeuge sank im Zehn-Monatsvergleich um 1,3 Prozentpunkte von 78,3 auf 77,0 Prozent, bei einer gleichzeitigen Erhöhung der kumulierten Kapazität um 5,2 Prozent.