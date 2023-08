Air New Zealand stellt Europa-Team neu auf

Air New Zealand integriert ihre Sales and Marketing-Aktivitäten auch in Europa noch enger, um die Profitabilität zu steigern und die Ressourcen den sich verändernden Bedingungen anzupassen.

Nach einem weltweiten internen Review sieht die neue Struktur vor, dass alle direkten und indirekten Verkaufskanäle für den Leisure- und Corporate-Bereich weiter zusammengeführt werden. Für Kontinental-Europa bedeutet dies, dass die Aufgaben der bisherigen Büros in Frankfurt und Zürich in die Londoner Europa-Zentrale eingegliedert werden. Gleichzeitig bleibt die Fluggesellschaft in allen deutschsprachigen Märkten präsent. Die Leitung des neuen Teams hat Chris Myers, Regional General Manager Air New Zealand, an Laura Southwell übertragen. In den Verantwortungsbereich von Laura Southwell als Sales & Market Development Manager für Kontinental-Europa fällt auch ein deutschsprachiges Kontakt-Center-Team. Zudem führt sie jetzt drei Business Development Manager. Für die deutschsprachigen Märkte zuständig sind insbesondere die langjährigen Air New Zealand-Mitarbeiter Jan Klippel und Maren Exel. Die Partner in Deutschland werden von beiden gemeinsam betreut. Jan Klippel ist zudem für den Schweizer Markt verantwortlich; Maren Exel für die Vertriebspartner in Österreich und den Benelux-Staaten. Auf dem Plan stehen verschiedene Schulungs-Programme sowie eine neue Trade-Website und Online-Trainings. Bereits gestartet hat Air New Zealand eine Print- und Online-Anzeigenkampagne, die Neuseelands Kultur in den Mittelpunkt rückt.



Laura Southwell jetzt Sales and Market Development Manager – Europe



Laura Southwell kam als Marketing Manager UK/Europe 2009 zu Air New Zealand. Als Sales & Market Development Manager für Kontinental-Europa koordiniert sie von London aus das deutschsprachige Sales Support-Team und drei Business Development Manager für Kontinental-Europa – zwei mit Sitz in London, einer mit Sitz in Deutschland. Vor ihrem Wechsel zu Air New Zealand leitete Laura Southwell das Marketing für eine Fernreisen-Abteilung von TUI UK, spezialisiert auf Neuseeland und Australien. Zuvor war sie sechs Jahre lang für British Airways im Bereich Leisure Sales tätig.



Jan Klippel jetzt Business Development Manager – Europe



Jan Klippel gehört seit Januar 2004 zum Sales Team von Air New Zealand. In seiner neuen Position ist er für den Vertrieb in Deutschland und der Schweiz verantwortlich. Jan Klippels berufliche Laufbahn begann bei Hapag Lloyd. 2011 hat er an der Universität Wismar seinen Master of Science-Abschluss in Marketing & Sales absolviert.



Maren Exel jetzt Business Development Manager – Europe



Maren Exel ist seit 2006 für Air New Zealand tätig. In ihre Zuständigkeit fiel der Vertriebsaufbau in verschiedenen EMEA Märkten. Zukünftig betreut sie, neben Jan Klippel, Deutschland sowie Österreich und die Benelux-Staaten. Sie hat einen Studien-Abschluss in Bauingenieurwesen. Ihre berufliche Karriere in der Luftfahrt startete sie bei United Airlines.



