Air Europa erfolgreich auf neuer Strecke

Die zweitgrösste Fluggesellschaft Spaniens Air Europa lancierte Ende März eine neue Verbindung von Madrid nach London Gatwick und meldet erfreuliche Entwicklungen.

Die Anzahl Passagiere auf der neuen Strecke überstieg alle Erwartungen. Seit dem 29. März 2009 fliegt Air Europa zweimal täglich von London Gatwick nach Madrid und bringt dafür den Embraer 195 mit 122 Sitzen zum Einsatz. Davor hatte sie auf dieser Strecke einen Codeshare Vertrag mit Air Comet. Reisende benützen die neue Verbindung, um einfacher in Destinationen in Südamerika und der Karibik zu gelangen. Air Europa besitzt sehr tiefe Tarife, sieht sich selbst jedoch nicht als Low-Cost-Carrier. Sie fliegt in 35 Destinationen in 14 Ländern von Madrid aus.