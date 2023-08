Air China mit Bombendrohung

Ein Verkehrsflugzeug von Air China musste nach einer Bombendrohung nach Japan umkehren.

Die Maschine der Air China in Nagoya gestartet und wollte über Shanghai nach Chongqing in China fliegen. Die Sprecherin vom japanischen Central Japan International Flughafens bestätigte, dass Flug CA 406 der Air China auf ihren Flughafen umgekehrt sei, nachdem bei der Airline per Email eine Bombendrohung eingegangen ist. Sobald das Flugzeug abgesucht worden ist, wird die Maschine ihren Flug regulär nach China fortsetzten.