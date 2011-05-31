JAL gibt erste Boeing 787 Destination bekannt

Japan Airlines wird mit ihrem ersten Boeing 787 Dreamliner von Tokio Narita an die US Ostküste verkehren.

JAL hat bei Boeing 35 Dreamliner und 20 Optionen in den Bestellbüchern und will ab dem 22. April 2012 mit ihrem ersten Dreamliner von Tokio Narita nach Boston fliegen. Die Strecke soll vorerst viermal wöchentlich mit der Boeing 787 bedient werden, bevor sie ab dem 1. Juni 2012 auf einen täglichen 787 Flug aufgestockt wird. Das Oneworld Mitglied wird die Strecke im Codeshare mit American Airlines bedienen.